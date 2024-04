CI TOLGONO UN MILIARDO DI EURO! | il giornalista onesto | abruzzo24ore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'Aquila - Il Senato ha approvato martedì 23 gennaio con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il testo passerà ora alla Camera per la seconda lettura. A favore hanno votato i gruppi di maggioranza, il gruppo per le Autonomie e la senatrice Mariastella Gelmini, mentre i colleghi del gruppo di Azione si sono astenuti. Contrari sono stati i senatori di Alleanza Verdi Sinistra, Italia viva, Movimento 5 stelle e Partito democratico. Ecco un riassunto di cosa cambierà quando il disegno di legge diventerà legge. Ridistribuzione dei Poteri: Cosa Cambierà Dal campo dei rapporti internazionali alla protezione civile, dall'energia alla tutela della salute, dalla ricerca scientifica all'ambiente e così via, ben 20 materie di legislazione concorrente potrebbero passare integralmente alle Regioni in base al progetto di ...