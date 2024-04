Chiusure notturne immissione su A1 Milano-Napoli verso Firenze

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1, per consentire attività di ispezione del viadotto “San Cesareo 2”, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la rampasulla A1, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed è diretto. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, immettersi sulla A1, uscire a Valmontone e rientrare dalla stessa stazione, in direzione di; per i veicoli in transito sul G.R.A., immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord o sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni ...