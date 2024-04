Chiusure notturne da Fiumicino verso Civitavecchia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Per consentire attività di ispezione del viadotto “A91”, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, con orario 20:00-6:00, sul ramo di allacciamento A91 Roma-/A12 Roma-, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-, per chi proviene daed è diretto. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-in direzione di, per poi immettersi sulla A12 Roma-. (Com/Red/ Dire)

