Chiesa si sfoga in panchina | la sua rabbia in un labiale | non ne può più dei cambi di Allegri

Allegri, la telecamera nascosta ha ripreso tutto | Lite furibonda, la reazione di Chiesa è da brividi - Non esiste giornale sportivo che in questi giorni non abbia parlato della furiosa lite che Massimiliano Allegri avrebbe avuto negli spogliatoi al termine della gara vinta per 1 a 0 dalla Juventus ...jmania

Danni alla Chiesa di Villamarina, nel mirino di cinque giovani vandali - Le immagini della sicurezza pubblicate online. Il rammarico di don Bianchi: "Hanno ben pensato di sfogare così la loro rabbia" ...ilrestodelcarlino

Allegri vince ma non ci sta’: sfogo dopo la partita - Nel post partita di Juventus-Lazio ha preso la parola Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri. La sua analisi dopo la vittoria Prestazione significativa quella dei bianconeri di Allegri che nel ...calciomercato