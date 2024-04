Chiara Lindl scomparsa nel lago d’Iseo | ultimo giorno di ricerche | sarà posata una lapide in memoria della 20enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Brescia, 15 aprile 2024 –di, oggi, per la ventenne tedescaMercedes, caduta da un motoscafo nelil primo settembre 2023. Il nuovo round per provare a recuperare il corpogiovane era iniziato all'alba dello scorso 12 aprile ed era stato finanziato dai genitori di, anche grazie a una raccolta fondi. I sub dotati di sonar hanno scandagliato i punti fiutati dai cani, concentrati da Pisogne e Lovere in direzione nord, verso la foce dell’Oglio. Protagonisti, due labrador e un bracco addestrati a percepire tracce a grandi profondità, anche 50 metri, arrivati da Monaco di Baviera, e messi a disposizione dall'associazione Technische Hunde Staffel. A supportarli vari gruppi, dal ...