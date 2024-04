Chiara Lindl | nessuna speranza | terminate senza successo anche le ricerche con i cani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un annuncio doloroso ma purtroppo atteso, quello arrivato in queste ore alla famiglia di, la ventenne di origini tedesche cadute nelle acque del Lago d’Iseo lo scorso 1 settembre. Il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato nonostante le, subito scattate dopo l’allarme lanciato dai famigliari. I parenti, nonostante tutto, non si era però rassegnati e avevano pagato di tasca propria per far arrivare dalla Germania dei, ai quali è stato affidato il compito di riprendere le attività alla ricerca della giovane. Dopo quattro giorni, però,questo disperato tentativo si è concluso con un nulla di fatto. La famiglia di, nonostante le autorità italiane avessero affermato che non c’era più nulla da fare, avevano voluto far ...