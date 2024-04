Chi sarà il prossimo alenatore del Bologna

(Di lunedì 15 aprile 2024) Volare in Champions League per poi provare a convincere Thiago Motta a restare. Ilnon vuole lasciare il proprio allenatore senza lottare, per la società è lui la prima scelta, e non potrebbe essere altrimenti dopo questo splendido campionato, ma il mercato si muove e le big osservano da...

"Non sarà più possibile chiudere una Scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato": il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara , lo ha detto a Varese, durante la festa della ... (liberoquotidiano)

Sarah (X Amici ) Prosegue su Canale 5 il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto ... (davidemaggio)

Il regista ha chiarito che la storia non è il terzo capitolo di Deadpool ma un film su entrambi i personaggi Nel corso di una recente intervista, Shawn Levy ha rivelato in che modo Deadpool & ... (movieplayer)

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna distrugge la Hope for the Future: Chi però non riuscirà a perdonare sarà Zende , che ha approfittato di un momento di debolezza della stagista. RJ, e vale per tutte le ipotesi , non riuscirà a calmarsi con suo cugino e lo accuserà di ...

Magistrati e test psico - attitudinali, la prof. Boncori: 'Quelli disponibili non sono adeguati. E prima vanno somministrati ad un campione': Infine, sarà necessario sottoporre il nuovo test a un nuovo campione per una verifica della ... Nel caso della magistratura, va presa una decisione preliminare su chi siano i professionisti competenti a ...