Chi è Valentina Mira | candidata al premio Strega che non piace alla Destra

(Di lunedì 15 aprile 2024)è la scrittrice che, con la sua seconda pubblicazione Dstessa parte mi troverai, in finale per il, ha scatenato gli attacchi dellae, in modo particolare, di Fratelli d’Italia. Trentatreenne romana, oggi viene identificata come la nuova Michela Murgia per la capacità di scuotere coscienze e, forse, dare qualche scossone al potere costituito. Laureata in Giurisprudenza, la scrittura non arriva immediatamente nella sua vita. All’inizio, infatti, lavora come rider, cameriera e operatrice nei call center. Poco dopo, inizia anche la sua attività di giornalista per diverse testate come Il Manifesto e Il Corriere della Sera. Tra il 2017 e il 2018, poi, ha curato anche la pagina culturale de Il Romanista. La grande occasione, però, arriva con la ...

Un’umana e un’IA si sfidano nella scrittura. Chi fa meglio - Scrivere un racconto è un compito da umani o da intelligenze artificiali Cosa ne esce se entrambi si mettono all'operavita

C Unica: pistoiesi divise tra playoff e playout. Chi sono le avversarie - Agliana, Bottegone e Monsummano si apprestano al secondo post season di C Unica: i neroverdi per sognare la B, le altre due per mantenere la C La permanenza sicura nella C Unica 2024/25 per il momento ...pistoiasport

Michele Savoia chi è, ‘Pongo’ in Me contro Te/ “Ho recitato al fianco di grandi attori internazionali” - Michele Savoia è un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Pongo in Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S ...ilsussidiario