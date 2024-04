Chi è Sonia Bruganelli? Età | altezza | vita privata e Instagram

Isola dei Famosi 2024 , Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli . La famosa gieffina decide di dire la sua riguardo l’ultima edizione del programma condotto da Vladimir Luxuria. E c’è da dirlo, non ... (caffeinamagazine)

Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono i nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi 2024, ma non tutti sarebbero contenti del loro ruolo . A parlare è stata una ex naufraga , Guendalina Tavassi, la quale ... (blogtivvu)

Sonia Zanzi, in arte Sonia Davis, è tra i finalisti di The Voice Senior 2024. La cantante di Ravenna che attualmente lavora in un fast food, è stata una delle icone della musica dance anni 80 e 90 ... (metropolitanmagazine)