Chi è Paolo Brosio | la biografia del giornalista ospite a La Volta Buona

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tra gli ospiti della nuova settimana de Lac’è anche, nato il 27 settembre 1956 ad Asti, in Piemonte, Italia. Fin da giovane ha dimostrato una spiccata curiosità per il mondo e una forte inclinazione verso la comunicazione. Queste caratteristiche lo hanno portato a intraprendere la carriera giornalistica, iniziando la sua attività professionale nei primi anni ’70. Dopo gli studi classici,si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, sviluppando nel contempo una passione per il giornalismo investigativo. I suoi primi passi nel mondo dei media sono stati compiuti comepresso il quotidiano “La Nazione” di Firenze, dove ha acquisito esperienza nel campo dell’informazione locale e nazionale. La carriera giornalistica, ...

Il teatro come cura per il disagio psichico degli adolescenti - "Chi come me" al Teatro Franco Parenti di Milano sino al 5 maggio è un testo dell'israeliano Roy Chen per la regia di Andrée Ruth Shammah. Cinque ragazzi divorati dall'angoscia in una struttura psichi ...famigliacristiana

Croce visita l'Ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala - Il Commissario straordinario dell'ASP Trapani, Ferdinando Croce, ha effettuato un sopralluogo presso l'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala ... L'ascolto è particolarmente importante per chi svolge ...tp24

Un video per non dimenticare gli “angeli del fango” e la solidarietà durante l’alluvione - L’alluvione del maggio 2023 in Romagna ha toccato tutti, sia chi ha visto le proprie case e attività invase dal fango e dall’acqua, sia chi ha voluto imbracciare vanga e indossare stivali per portare ...ravenna24ore