Chi è Michele Savoia | da Pongo di Me contro Te a Hollywood

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un attore poliedrico, in grado di spaziare dal teatro al cinema, passando per la televisione. È, giovane interprete diventato popolare nei panni dinel film di Lui e Sofì MeTe-La vendetta del Signor S. Ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico fino a quandonon è approdato a, grazie al film Ferrari accanto a Penelope Cruz e Adam Driver. Chi è l’attore, la carriera Pugliese, classe 1989,si è formato presso l’Eutheca – European Union Academy Of Theatre And Cinema dove ha conseguito il diploma triennale e dove ha sostenuto anche gli esami della London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Oltre alla recitazione ha studiato canto e ...