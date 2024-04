Chi è Daniele Radini Tedeschi | il critico d’arte e nuovo naufrago de l’Isola dei Famosi

Si definisce "vecchio dentro" e "un'anima antiquata", con una certa avversione per la modernità e la superficialità: la partecipazione del critico d'arte Daniele Radini Tedeschi alla diciottesima ... (today)

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman non è certo passata sotto silenzio. Già a partire dai primi incontri, infatti, Diletta e Can hanno fatto molto parlare di loro. L’attore turco ha ... (metropolitanmagazine)