Chelsea-Everton | Cole Palmer straordinario | gol pazzesco VIDEO

(Di lunedì 15 aprile 2024) Benvenuti alshow. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la trentatreesima giornata della Premier League 2023/2024, il giocatore dei Blues semina il panico nella difesa ospite e segna per ben due volte tra il tredicesimo ed il diciottesimo minuto. Il primo gol è davvero: prima fa un paio di numeri funambolici, poi chiude una triangolazione e lascia partire un sinistro pregevole. Il secondo invece è da attaccante consumato: il tiro di Mudryk viene respinto dal portiere e, da due passi, ribadisce la palla in rete. Ecco idei due gol. IDEI GOL SportFace.

Non solo Serie A, in campo questa sera anche la Premier League , con il posticipo della 33esima giornata in scena nel Monday Night. A Londra,

Formazioni ufficiali Chelsea-Everton: Premier League 2023/2024 - Le formazioni ufficiali di Chelsea-Everton, match della trentatreesima giornata di Premier League 2023/2024. Fischio d'inizio alle 21:00 di oggi, lunedì 15 aprile.

