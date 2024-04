Cheddira | la doppietta cambia tutto | la mossa del Napoli spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024)punisce ilcon una, può rivelarsi prezioso per gli azzurri la prossima stagione? La risposta del quotidiano-Frosinone 2-2, questo è il verdetto dell’ultimo match casalingo degli azzurri. Risultato che inevitabilmente riduce le già minime speranze deidi qualificarsi alla Champions League. Senza il pass per la massima competizione europea la prossima stagione cambieranno tante cose, a partire dall’allenatore. Calzona con ogni probabilità non verrà confermato. A Dimaro ilavrà una nuova guida tecnica. Dalle ultime indiscrezioni pare sia un testa a testa tra Italiano e Conte, ma non è da escludere un nome a sorpresa. La nuova guida tecnica avrà anche il compito di valutare la rosa in ritiro e dare indicazioni al nuovo ds, che probabilmente ...