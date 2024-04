Che occasione per il Napoli | vuole cambiare squadra | può arrivare per meno di 30 milioni!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilinizia a pensare al futuro dopo una stagione disastrosa, ci sarà una rivoluzione sul mercato e attenzione all’in attacco. La stagione 2023/24 sta volgendo al termine, un’annata nefasta per ilcampione d’Italia dal qualche ci si aspettava decisamente di più. Invece, a sei giornate dal termine della Serie A, gli azzurri occupano l’ottavo posto della classifica. La formazione attualmente allenata da Francesco Calzona rischia seriamente di non qualificarsi a nessuna coppa europea, un vero e proprio malus per le casse societarie e anche per il ranking del club. Ecco perché l’idea di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di intervenire pesantemente sull’organico della, cambiando vari calciatori. A tante cessioni corrisponderanno altrettanti acquisti, magari provando a sfruttare occasioni di ...