Champions League | l’Uefa si affida ad Orsato | l’arbitro italiano dirigerà Manchester City-Real Madrid

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha reso note le designazioni arbitrali per i quattro match validi per il ritorno dei quarti di finale di2023/2024. Sarà tutta azzurra la squadra che volerà in Inghilterra per la partita più attesa:sarà Danieledi Schio, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini e dal quarto uomo Maurizio Mariani. Al VAR, invece, due specialisti come Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Per quanto riguarda le altre sfide, lo sloveno Slavko VincicBorussia Dortmund-Psg, mentre il fischietto di Barcellona-Psg sarà il rumeno Istvan Kovacs. Infine, l’olandese Danny Makkelie è stato designato per Bayern Monaco-Arsenal. BORUSSIA ...