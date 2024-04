Champions League | ecco il ritorno dei quarti di finale | le partite e dove vederle in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 – Non ci sono squadre italiane in lotta, tutte uscite negli ottavi, ma il grande spettacolo dellacontinua. Si gioca tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile ildeidi, con tutte e quattro leancora aperte a ogni tipo di risultato. L’andata ha offerto gol e spettacolo, tutte e otto le squadre in gol, soprattutto nei match di Madrid, incredibile 3-3 con il City, e di Parigi,il Barcellona è passato 2-3 in trasferta. Anche a Londra tanti gol, l’Arsenal ha impattato 2-2 col Bayern Monaco, mentre il Dortmund ha trovato un gol nelal Wanda Metropolitano per riaprire i discorsi contro l’Atletico Madrid (2-1). Insomma, senza la regola dei gol in trasferta è tutto aperto. La ...