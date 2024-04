Cessione Monza | svolta vicina e ruolo di Galliani

Il Monza è vicinissimo alla cessione delle quote di maggioranza del club : si potrebbe chiudere un’era, ma Galliani resta alla guida Il Monza è vicinissimo alla cessione delle quote di maggioranza ... (calcionews24)

Il club sarà ceduto entro l’estate: pronti 100 milioni di euro - Monza verso la Cessione delle quote: la situazione Orienta Capital Partners è una società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì ed è pronta a fare il suo ingresso nel ...calciomercato

Cessione Monza: accordo vicino. Galliani farà da traghettatore: tutte le novità - Il tecnico dei brianzoli si complimenta con i suoi per la prestazione e il pareggio contro i rossoblù di Thiago Motta: "Sono furbi, prenotano i ristoranti buoni, hanno carta bianca e mi auguro che ...tuttosport

Mentre la squadra portava a casa un punto pesante per la corsa Europa, in tribuna si sono visti due possibili protagonisti - In campo per l'Europa, in tribuna, forse, per il futuro. A Bologna il Monza si giocava un pezzo di futuro sia da un punto di vista ...monza-news