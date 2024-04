Cesena-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 15 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. La vincitrice del girone B del campionato non vuole mollare nulla e ha intenzione di proseguire la festa promozione regalando un ennesima vittoria ai propri sostenitori. La formazione giallorossa, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di fare punti in trasferta per cercare di evirare la retrocessioneinD. La formazione di casa arriva da unaimportante di vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di lasciare punti per strada, soprattutto in queste partite davanti ai suoi ...

C’è più di un pizzico di giustificata apprensione, in casa Recanatese , per le condizioni del portiere Gabriel Meli. Il 25enne estremo difensore infatti accusa un piccolo fastidio di natura ... (sport.quotidiano)

Lotta salvezza in C: Fermana, Vis Pesaro e Ancona en plein di vittorie per le marchigiane. Domani la Recanatese - Punti pesanti e lotta salvezza tutta da vivere in Serie C girone B, quello delle marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese. Il programma completo della giornata di oggi (14 aprile) con due.corriereadriatico

Fermana, Mosconi: "Vittoria più bella. Siamo diventati una famiglia" - Terza vittoria di fila per la Fermana che oggi ha battuto al 'Recchioni' la Lucchese e sta veramente facendo qualcosa di eccezionale, tentando il tutto per tutto per la salvezza ed ora ...tuttoc

Recanatese, Filippi: "La salvezza passa anche da Cesena" - Giacomo Filippi, allenatore della Recanatese, alla vigilia del match con il Cesena, ha dichiarato: "Stiamo preparando la trasferta di Cesena, per noi una partita determinante. Sappiamo di incontrare ...tuttoc