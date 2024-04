Certificazione ISO per la Cardiologia dell’Ospedale del Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Ladi Santa Maria alla Gruccia ha ottenuto laISO 9001/2015. Un riconoscimento, come ha ricordato l'azienda sanitaria, che certifica la qualità dei processi clinici, gestionali e della ricerca scientifica del reparto guidato dal dottor Giovanni Falsini. Le attività che vengono erogate sono sia ambulatoriali che di ricovero e si rivolgono principalmente al bacino di utenza delaccogliendo anche i pazienti provenienti dalle zone limitrofe, in particolare dal versante fiorentino della vallata. Tra i servizi, importante quello di aritmologia interventistica, con l’impianto di pacemaker e altri devices intracardiaci ed attività di ricerca in campo cardiovascolare. E i numeri dell’attività svolta dalladella Gruccia ...