Cerca di aggredire la compagna e accoltella tre persone | panico in una clinica a Milano

(Di lunedì 15 aprile 2024)dilae finisce con l're tre: è successo nel primo pomeriggio allaCittà Studi di. L'uomo, 22enne italiano e incensurato, si sarebbe presentato nella struttura sanitariando la ragazza, che era stata convocata per un colloquio di lavoro, seguito da una visita medica in vista dell'assunzione. Quest'ultima, appena uscita dall'ambulatorio, si sarebbe vista arrivarle contro l'aggressore. A quel punto, in difesa della donna, sarebbero intervenuti alcuni dipendenti dell'ospedale, che avrebbero provato a bloccare l'uomo. Quest'ultimo, durante la colluttazione, avrebbe estratto un coltello a serramanico. E con la lama avrebbe colpito un 57enne dipendente dell'impresa di pulizie dell'ospedale e un ...

L'uomo aveva seguito la compagna , convocata per un colloquio. Prima ha cerca to di aggredirla, poi ha ferito altre tre persone. È stato fermato dai carabinieri L'uomo aveva seguito la compagna , ... (milano.corriere)

Ha cerca to di aggredire la sua ex nel pronto soccorso della clinica Città Studi a Milano . E nel farlo ha accoltella to tre persone – un infermiere, un addetto alle pulizie e un paziente di 70 anni – ... (ilfattoquotidiano)

Terrore a Milano. Armato in ospedale per aggredire la compagna: tre accoltellati - Un 22enne ha Cercato di accoltellare la compagna negli Istituti Clinici Città Studi a Milano: fermato da tre uomini, rimasti feriti, è stato accompagnato in caserma dai carabinieri ...ilgiornale

Milano, aggredisce la ex compagna all’ospedale. Poi accoltella due dipendenti e un paziente 70enne - Ha Cercato di aggredire la ex compagna in ospedale e solo l’intervento di tre buoni samaritani lo ha impedito. Un ventiduenne italiano è stato bloccato dal nucleo radiomobile dei carabinieri dopo aver ...ilsecoloxix

Milano, aggredisce la compagna in ospedale e ferisce tre persone che volevano difenderla - Cerca di aggredire la compagna in ospedale e ferisce tre persone che tentano di aiutarla. Intorno alle 17 di oggi un uomo di nazionalità italiana si è presentato all’Istituto Clinico Città Studi di ...tg24.sky