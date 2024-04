Cecchettin | papà di Giulia | “Penso a genitori Filippo | soli perché parenti di assassino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Con idici siamo messaggiati un paio di volte, del resto io non li conoscevo, non li avevo mai frequentati. Però mi capita di pensare a loro: io vivo il mio lutto, ricevo vicinanza, loro credo siano molto, sono idi un”. A poco più di 5 mesi dalla scomparsa della figlia, uccisa per mano dell’ex fidanzato, ildiaffida alle pagine de Il Messaggero le sue parole e il ricordo della figlia. Lo fa “per mettere a tacere la rabbia e dare un senso al dolore”, è convinto, “bisogna costruire un’alleanza tra sessi anziché condare la prevaricazione di uno sull’altro”.