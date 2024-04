Cecchettin ammette | I genitori di Turetta parenti di un assassino

(Di lunedì 15 aprile 2024) La storia di Giulia, la ragazza veneta sparita insieme all'ex fidanzato e poi ritrovata senza vita in un bosco, ha tracciato una linea tra il prima e il dopo. L'ennesimo femminicidio, infatti, ha risvegliato la coscienza di molti e reso necessaria una riflessione sull'educazione. Il padre della giovane, Gino, dopo il grande dolore ha iniziato a parlare proprio di questo e nel libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia" ha provato a dialogare idealmente con la figlia per mettere nero su bianco riflessioni stimolate dalla terribile vicenda che ha travolto la sua famiglia. In un'intervista concessa a Il Messaggero,ha cercato di fare il punto e di analizzare, cioè, quanto Giulia abbia contribuito a cambiare l'immaginario comune. "Penso che si sia fatto un piccolo passo avanti. Un dato ad esempio mi ha colpito: da ...

