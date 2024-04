++ Cdm approva in via definitiva decreto sul progetto di vita ++

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il Cdm hato in vial'ultimoattuativo della legge delega in materia di disabilità che riguarda ildi. Si tratta delpiù importante poichè serve a valutare le disabilità, a garantire una presa in carico completa della persona dal punto di vista sanitario, sociosanitario e sociale per superare le frammentazioni di prestazioni e servizi. Lo stessocontiene la riforma delle procedure di accertamento dell'invalidità civile e quelle della valutazione multidimensionale che entreranno in vigore con una sperimentazione che partirà in alcune province dal 1 gennaio 2025.

12.39 Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approva to il Documento di economia e finanza. Il Pil del 2024 è stato fissato a +1%. Nella Nadef il Pil programmatico per quest'anno ...

