Caterina Balivo | Rai chiude La Volta Buona? Si sono svegliati Retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 aprile 2024) La Rai sembra essere intenzionata are il programma Ladi. Il ritorno della conduttrice nell'attuale stagione televisiva sulla prima rete nazionale non ha riscosso particolare successo. La media share di febbraio del 13.3% di share nella prima parte e del 16.1% nella seconda parte è crollata al 12.1% e 15.1% a marzo. Le cose non stanno andando particolarmente bene neanche per la metà di aprile. Tanti gli sforzi fatti per agevolarea partire dallo spostamento del TG1 Economia dalle 14, subito dopo il termine dell'edizione del telegiornale delle 13:30, al TG1 della mattina delle 8. Una decisione che sembra avere scatenato un malcontento generale da parte degli stessi giornalisti. Vano è stato il tentativo dell'assemblea ...