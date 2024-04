Catania | un pusher in moto arrestato dalla polizia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Nel corso della notte, agenti delle Volanti che stavano transitando per via Pirandello hanno fermato il conducente di unciclo che aveva tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida. La persona fermata è un pregiudicato catanese di 23 anni che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stata rivenuta della sostanza stupefacente che aveva nascosto all’interno dello zaino. Precisamente, sono stati rinvenuti 236 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e la somma contante di 1.275,00 €; tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in ...

