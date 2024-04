Castel del Rio | due serre di marijuana in casa Arrestato

(Di lunedì 15 aprile 2024)del Rio (Bologna), 15 aprile 2024 – Aveva insette piante di cannabis più un chilo e mezzo diessiccata, oltre a vario materiale per la lavorazione e lo stoccaggio dell’erba custodita in due. Per questo motivo, i carabinieri didel Rio hannoun 43enne italiano, celibe, già noto alle forze dell’ordine, accusato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, sul quale i militari dell’Arma nutrivano da tempo sospetti, è stato controllato nei suoi movimenti; infatti, al termine dei vari accertamenti, i carabinieri hanno bussato alla sua porta e, informandolo del motivo della loro ‘visita’, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Durante tali operazioni, i militari hanno complessivamente ...

