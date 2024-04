Caso mascherine | la procura chiede un anno e 4 mesi per l’ex commissario Domenico Arcuri

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladi Roma ha chiesto una condanna ad 1e 4, nell’ambito di un processo svolto con il rito abbreviato, perstraordinario per l’emergenza Covid,riguardo l’inchiesta per la fornitura didalla Cina commissionata nella prima fase dell’emergenza Covid. L’accusa che pende sulè di abuso d’ufficio. I pm h, inoltre, chiesto una decina di rinvii a giudizio per gli imputati che hscelto di essere giudicati con il rito ordinario. Questi, secondo quanto emerge dal capo di imputazione, in concorso avrebbero sfruttato relazioni personali e occulte conper assicurare ai partner ...

Varese, 25 marzo 2024 – Sono 13 in tutto le parti civili che si sono costituite davanti al Gup del Tribunale di Busto Arsizio ( Varese), Anna Giorgetti, per il ‘ caso mascherine ’ che vede l'ex ... (ilgiorno)

Covid, mascherine "pericolose" dalla Cina: la Procura chiede 1 anno e 4 mesi per l'ex commissario Domenico Arcuri - La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 1 anno e 4 mesi, nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato, per l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, ...ilgazzettino

Covid, inchiesta mascherine: chiesto un anno e 4 mesi per l’ex commissario Domenico Arcuri - Chiesta una condanna a un anno e quattro mesi per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. La richiesta è della Procura di Roma nell’ambito di un processo con rito abbrevi ...unionesarda

Covid, chiesto 1 anno e 4 mesi per Arcuri per le mascherine - La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 1 anno e 4 mesi, nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato, per l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nell ...ansa