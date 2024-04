CASH OR TRASH IN PRIMA SERATA | PARATA DI VIP PER IL CULT SHOW TARGATO NOVE

(Di lunedì 15 aprile 2024)or(Ufficio Stampa Discovery) Diventato ormai appuntamento dio per ogni appassionato di vintage e antiquariato, con picchi nel pubblico più pregiato ovvero ricchi e laureati,ortorna in. SEI SPECIALI Sei nuovi speciali per il programma condotto da Paolo Conticini, in onda da lunedì 15 aprile insu. I protagonisti saranno alcuni vip che vendono i loro oggetti speciali. I MERCANTI Dopo essere passati dall’esperto Alessandro Rosa per una valutazione, si passa dai mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Giovanni De Santis e Federico Bellucci. I VENDITORI VIP Lavenditrice speciale di ...

