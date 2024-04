Caserta | ‘Non solo numeri’ di Del Prete al Caffè Letterario del Comunale

Caserta . Una struttura di 600 metri quadrati sottoposta a lavori edili per finalità di ricezione turistica è stata sequestrata dalla Polizia Locale a Caserta , nella storica frazione di San ... (casertanotizie)

La vittoria più amara della stagione. La Paperdi Caserta si prende il derby con la Geko PSA Sant'Antimo con il punteggio di 72-76, ma è matematicamente retrocessa in Serie ... (anteprima24)

Trevisani: "Fenomeno con Spalletti, terrificante prima e dopo". Zazzaroni: "Ho spaccato il garage" - Ai microfoni di Italia 1, Riccardo Trevisani ha voluto chiarire la sua posizione riguardo la continua difesa nei confronti di Allegri: "Voi continuate a dire che gli allenatori non contano. Vorrei ric ...areanapoli

Pallavolo, il sogno di Messina infranto da Talmassons: friulane in finale - MESSINA – Finisce con il successo di Talmassons (0-3) in gara 3 sul taraflex siciliano la serie delle semifinali playoff tra le SuperGirls e le Pink Panters. Non riesce ad Akademia Sant’Anna – Città ...livesicilia

Caserta, Crisi industriali. Monito Cisal: “Spezzare circoli viziosi, politica inconsistente” - Caserta, 15 Aprile – “Appare sempre più evidente come con l’approssimarsi della campagna elettorale per le europee i politici della provincia di Caserta stiano scoprendo la bellezza di ricoprire ruoli ...sciscianonotizie