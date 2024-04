(Di lunedì 15 aprile 2024) Le cause dell’divampato all’interno di un appartamento in unadi Napoli sembrano essere riconducibili a un cortocircuito. Una persona è rimastain unche è scoppiato al secondo piano di un edificio didi Napoli. Si tratta della proprietaria dell’abitazione dove sono partire le fiamme: è attualmente ricoverata

Pomeriggio di terrore a Casalnuovo di Napoli per una palazzina andata in fiamme in via Vernicchi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco . All?interno dovrebbero esserci delle persone.... (ilmattino)

Pomeriggio di terrore a Casalnuovo di Napoli per una palazzina andata in fiamme in via Vernicchi. Sul posto sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco. L?appartamento che ha preso... (ilmattino)

Casalnuovo, incendio in palazzina: una donna ferita - Le cause dell'incendio divampato all'interno di un appartamento in una palazzina a Casalnuovo di Napoli sembrano per un cortocircuito ...2anews

Palazzina in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco | VIDEO - L'intervento dei vigili del fuoco a Casalnuovo, dove si è verificato un incendio in una palazzina lungo via Vernicchi. I caschi gialli (distaccamento orientale - squadra 2/b guidata dal caposquadra ...napolitoday

incendio a Casalnuovo, palazzina avvolta dalle fiamme: ferita una donna di 47 anni - Nel tardo pomeriggio di oggi, una palazzina situata in Via Vernicchi , presso il “parco Gallo” n.154, a Casalnuovo è stata avvolta dalle fiamme, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità ...ilmeridianonews