Gli Stati Uniti non vogliono “ un’escalation in Medio Oriente ”. Lo sottolinea la Casa Bianca . “Non vogliamo un’escalation , né una guerra con l’ Iran ”, ha assicurato il portavoce del Consiglio per la ... (ildenaro)

Trump alla sbarra a New York: iniziato il processo per i pagamenti all’ex pornostar Stormy Daniels - Ma questa è l’era di Trump, in cui i suoi elettori sembrano pronti a perdonargli tutto, pur di rimandarlo alla Casa Bianca per demolire la democrazia americana come l’abbiamo conosciuta finora. Almeno ...repubblica

Casa Bianca, l'attacco dell'Iran uno spettacolare fallimento - (ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - L'attacco dell'Iran a Israele è stato uno "spettacolare" fallimento: lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, John Kirby. (ANSA).tuttosport

Impigliato nella ragnatela. Biden tiene un profilo basso, ma il Medio Oriente gli sfugge nuovamente di mano - Il presidente americano sta facendo di tutto per spegnere il fuoco fra Israele e Iran, spezzando la spirale delle ritorsioni. Ma la strategia crea anche ...huffingtonpost