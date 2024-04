Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | arriva la risposta di Harry e Meghan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Migliorano ledidi Re. Stando alle ultime notizie cheno da Londra il sovrano sta reagendo bene alle cure contro il. Intanto il figlio più piccolo, il Principe, sembra propenso ad una riconciliazione con il padre insieme alla moglieMarkle dopo il discusso addio alla royal family. Ildi Re, come sta oggi il Re Re“sta rispondendo bene alle cure” ed “è davvero ottimista”. A farlo sapere la giornalista del Mail on Sunday, Charlotte Griffiths: “Persone vicino al monarca assicurano che tutto sta andando per il meglio. C’è tanta positività e ottimismo nella famiglia reale perchésta reagendo molto bene alle cure”. Tra la malattia e ...

Il cancro ha reso Carlo consapevole del fatto che “la vita è troppo breve“. Per questo il Re ha lanciato un avvertimento a suo figlio Harry con l’intenzione di invitare lui e sua moglie Meghan ... (dilei)

Carlo è in campagna con Camilla, una piccola fuga romantica, malgrado il cancro del Re, per festeggiare il loro 19esimo anniversario di matrimonio (la data precisa è il 9 aprile). Ma resta ancora ... (dilei)

Carlo e Camilla hanno preso un aereo, destinazione Aberdeen, in Scozia . Le Loro Maestà sono fuggite nelle Highlands per godersi qualche giorno di riposo in occasione del loro anniversario di ... (dilei)

