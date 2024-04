Carabinieri travolti da un Suv | è morto anche l’anziano rimasto ferito nell’incidente

È il giorno del l’ultimo saluto ai due giovani Carabinieri morti in un incidente stradale lo scorso sabato notte, mentre erano in servizio a Campagna, provincia di Salerno. Incidente stradale nel ... (ilcorrieredellacitta)

Nancy Liliano positiva ad alcol e cocaina, l'incidente e la morte dei due Carabinieri: non ce l'ha fatta anche il pensionato Cosimo Filantropia - Si aggrava il bilancio del tragico incidente in cui sono morti due Carabinieri: è morto infatti in ospedale anche il 75enne Cosimo Filantropia. Non c'è l'ha fatta il ...ilmessaggero

Travolta e uccisa davanti al marito mentre attraversa la strada - di Chiara Fabrizi Tragedia domenica sera intorno alle 21.30 a Pian di Porto (Todi), dove una donna di 76 anni residente a Bettona è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada. Ad assistere ...umbria24