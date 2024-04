Carabinieri morti nel Salernitano | è deceduto anche il pensionato alla guida della terza auto

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non c'è l'ha fatta Cosimo Filantropia, ildi Campagna coinvolto nel tragico incidente sulla strada statale in cui hanno perso la vita ipugliesi Francesco...

Non ce l'ha fatta il 75enne Cosimo Filantropia: era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Battipaglia E' morto anche il 75enne Cosimo Filantropia, il pensionato di Campagna ( Salerno ) ... (sbircialanotizia)

Carabinieri morti nel Salernitano, deceduto anche anziano ferito - (ANSA) - SALERNO, 15 APR - E' morto questa mattina anche il 75enne di Campagna (Salerno), Cosimo Filantropia, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale nel quale persero la vita i due carabini ...gazzettadiparma

Infortunio Wojciech Szczesny, doppia frattura al naso: come sta e quando torna in campo - La gomitata in pieno volto rimediata da Adam Masina gli è costata la frattura delle ossa nasali: nonostante questo, Wojciech Szczesny è rimasto in campo terminando la partita. Il portiere della Juvent ...ilfattoquotidiano

Non ce l'ha fatta il 75enne Cosimo Filantropia: era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Battipaglia - La tranquilla provincia di Salerno è stata scossa da un terribile incidente stradale che ha lasciato la comunità locale in ...41esimoparallelo