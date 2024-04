Campagna | morto anche il 75enne coinvolto nell’incidente mortale dei carabinieri

Nancy Liliano positiva ad alcol e cocaina, l'incidente e la morte dei due carabinieri: non ce l'ha fatta anche il pensionato Cosimo Filantropia - è morto infatti in ospedale anche il 75enne Cosimo Filantropia. Non c'è l'ha fatta il pensionato di Campagna (Salerno) coinvolto nello schianto sulla strada statale in cui hanno perso la vita i ...ilgazzettino

Carabinieri morti in incidente: deceduto in ospedale anche un anziano - C'è una terza vittima nell'incidente nel quale lo scorso 7 aprile sono morti i carabinieri Francesco Pastore e Domenico Ferrero, lungo la statale 91 fra Eboli e Campagna ...sardegnalive

Carabinieri morti a Salerno, deceduto anche anziano coinvolto in incidente - Non ce l'ha fatta il 75enne Cosimo Filantropia: era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Battipaglia ...adnkronos