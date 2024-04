Calzona | per i quotidiani simbolo di mediocrità | “Squadra sfiorita | gestione tardiva dei cambi”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Francesco, tecnico del Napoli, ha ricevuto voto 5 dai tresportivi nazionali più importanti. Dopo il pareggio contro il Frosinone, al tecnico non vengono più perdonate le ingenuità difensive e la mancanza di alternative valide da poter schierare a gara in corso.bocciato daisportivi: voto 5 Corriere dello Sport: Laè sprecona e, certi cali individuali pesano sul gioco e soprattutto su una fase difensiva davvero carente. I tre, per quello che si vede in campo, probabilmente sono pochi. Ma forse pensa di non avere in panchina materiale utile. Gazzetta dello Sport: L’instabilità difensiva è conclamata. Servivano convinzione e cattiveria: assenti. Tuttosport: dodici gol subiti in otto partite di campionato. Il ...