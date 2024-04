Calhanoglu di nuovo in missione | in Inter-Cagliari spolvera la cattedra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Hakancontinua la stagione da record, salendo a 11 gol in campionato in(2-2). Una prestazione ottima del regista turco, che ritrova smalto dopo le ultime partite sottotono. RECORD SU RECORD –di ieri lascia il segno solo per un paio di record. Tutti a firma di Hakan. Che col rigore del momentaneo 2-1 diventa il miglior rigorista di sempre in Serie A, con 15 rigori trasformati su altrettanti tirati. E in maglia nerazzurra è a 16 su 16. Salendo così a 11 gol in stagione, pareggiando il bottino della stagione 2013/14 con l’Amburgo. Ma al di là delle statistiche,è la partita dianche per la prestazione. REGISTA COMPLETO – Nelle ultime uscite ...