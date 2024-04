Calciomercato Napoli | tre affari con il Bologna | annuncio dalla dirigenza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilestivo si avvicina sempre più, e di conseguenza si alimentano le voci sulle possibili trattative. Ilpunta tre giocatori del: arriva l’degli emiliani. Continua purtroppo il trend altalenante del, che ieri è uscito solamente con un parisfida contro il Frosinone al Maradona. Gli azzurri hanno dunque mancato l’occasione di poter recuperare momentaneamente alcuni punti sulle concorrenti per un posto in Champions League. Intanto si pensa già al prossimo mercato estivo, che sarà fondamentale per la ripartenza deldopo questa stagione negativa. Sul taccuino dei dirigenti azzurri ci sono tre giocatori del, e la società emiliana ha voluto precisare la sua posizione in merito ai suoi ...