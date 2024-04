Calciomercato Milan | Geoffrey Moncada vuole Alessandro Buongiorno | tanta concorrenza

(Di lunedì 15 aprile 2024)non molla: altre tre squadre sulle tracce del difensore del Torino La stagione delè arrivata a un momento caldissimo: nei prossimi sette giorni potrebbe decidersi il futuro di Stefano Pioli e non solo. I rossoneri dovranno infatti affrontare prima la Roma nel quarto di finale di ritorno di Europa League e poi l’Inter nel derby della Madonnina. Nel frattempo però la dirigenza comincia già a pensare alla prossima annata. Uno dei principali obiettivi di mercato sarà trovare un nuovo difensore e il preferito da. Il presidente del Torino Urbano Cairo in una recente intervista ha fatto capire che il ...

Sembra che il Milan per il prossimo Calciomercato stia valutando un nuovo acquisto dai rossoblù. Sorprenderebbe tutti (pianetamilan)

Calciomercato Milan , Luka Jovic in goal anche contro il Sassuolo: adesso il rinnovo di contratto è davvero vicino. Le ultime Nel pareggio del Milan contro il Sassuolo per 3-3, è e arrivato il sesto ... (dailymilan)

Romamania: senza i titolari il livello continua a scendere... come accadeva con Mourinho - Cosa resta della strana domenica romanista a Udine Un grosso spavento, per fortuna senza conseguenze serie per N`Dicka, una prestazione rivedibile e una ventina.calciomercato

La decisione dopo la sconfitta di Como, pugliesi affidati all'allenatore della Primavera, fratello minore di Marco, ex di Milan, Torino e Samp - La decisione dopo la sconfitta di Como, pugliesi affidati all'allenatore della Primavera, fratello minore di Marco, ex di Milan, Torino e Samp ...gazzetta

C’era una volta: il sorteggio fratricida: italiane contro in Europa - Italiane contro in Europa, da Verona a Roma: le sfide La vittoria europea è l'ambizione più grande per ogni squadra, ma eliminare una squadra della propria nazione rappresenta un previlegio ancora più ...sportpaper