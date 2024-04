Calcio | Xavi Sfida con Luis Enrique? Contano giocatori e tifosi

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Spero in un Montjuic simile al Camp Nou, deve essere una pentola a pressione" BARCELLONA (SPAGNA) - "La partita di domani riguarda i calciatori e non gli allenatori. Speriamo che siano ispirati perché dipenderà da loro. Il Montjuic deve essere una pentola a pressione, abbiamo bisogno dei. Ci

Da non escludere anche la soluzione interna con la promozione di Marquez BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona vuole che il successore di Xavi sia... Xavi . Come già detto pubblicamente dal presidente ... (ilgiornaleditalia)

"Concentriamoci sul campionato, per la Champions ci sarà tempo", dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) - "La parola che mi viene in mente è gratitudine, ringrazio Laporta e Deco ma non è ... (ilgiornaleditalia)

Xavi: «Decidere di andare via mi ha liberato mentalmente e ha liberato anche i giocatori» - Domani sera ritornano i quarti di Champions League. Al Montjuïc il Barcellona deve mantenere il vantaggio sul Psg. La conferenza di Xavi ...ilnapolista

Barcellona-Psg, Xavi: «Non speculeremo, per la semifinale…» - Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Barcellona contro il PSG, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. PARTITA– «Per noi oggi è una grandissima ...calcionews24

