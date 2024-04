Calcio Seconda | nessuna vittoria per le pisane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pisa 15 aprile 2024 – InCategoria, nel girone A la situazione degli Ospedalieri neopromossi è ormai irrimediabile con l’ultimo posto in classifica con tredici punti. Al Comunale di Putignano il San Vitale Candia quartultimo si impone 2 - 6. Come da pronostico cade anche il San Prospero Navacchio quintultimo sul campo del Montignoso capolista: termina 3 – 0 per i padroni di casa. Il Ponte delle Origini pareggia al Campo ‘Arno’ per 2 – 2 contro il Lido di Camaiore penultimo. A segno il solito vecchio bomber Bonamici con una doppietta. Il Pontasserchio pareggia a reti bianche al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro la terza in classifica Carrarese Giovani. Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto che cercava lain casa al Comunale ‘Faraci’ contro il Molazzana per proseguire il cammino verso i play-off esce clamorosamente sconfitto ...