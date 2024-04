Calcio | per Ndicka tanta paura ma ora sta bene

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (askanews) – Laè statae si è sciolta davvero soltanto a fine serata quando la Roma ha pubblicato la foto di un sorridente Evandal suo letto in ospedale con il seguente post: “La squadra ha fatto visita ain ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale”. Tutto è avvenuto ieri durante la partita Udinese-Roma. Al 72?, a palla lontana e senza avversari intorno,si tocca il petto e si accascia a terra. Il primo a comprendere la situazione è Daniele De Rossi che inizia ad agitarsi richiamando i soccorsi. Il centrale della Roma viene portato via in barella, è cosciente e riesce anche a tranquillizzare un minimo tutti con il gesto del pollice in su.svolge subito un ...

I carabinieri forestali stanno visionando le numerose videocamere della zona per cercare di individuare gli autori del terribile gesto L'articolo Pontremoli : piccolo riccio ucciso a pedate per ... (firenzepost)

La grande umanità dopo il malore a Ndicka: da De Rossi a Pairetto, il Calcio ha vinto la partita più importante - Il difensore della Roma è ancora ricoverato dopo il malessere accusato durante la partita a Udine. Sta bene, l’indagine clinica sulle sue condizioni ha escluso si trattasse di infarto e preso in ...fanpage

Sky aumenta i prezzi: +6,90€ per lo Sport e +3€ per il Calcio! Fino a quando si potrà tirare la corda - Sky annuncia aumenti per i pacchetti Calcio e Sport. Per il primo si parla di 7 euro di aumento mensile mentre per il Calcio si dovrà pagare almeno 3 euro in più al mese. È una corsa al rialzo per i s ...hwupgrade

Calcio, dopo il malore in campo durante Udinese-Roma N’Dicka sta meglio - ROMA – Paura in campo ieri, durante Udinese-Roma, partita valida per il 32esimo turno di serie A. Al minuto 29' del secondo tempo il difensore della Roma N’Dicka, senza alcun contatto, si è accasciato ...dire