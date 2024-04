(Di lunedì 15 aprile 2024) L'ad del Bologna: "Troppi rumors attorno ai nostri giocatori, non mi sta bene" ROMA - "C'è tanto entusiasmo in città e i ragazzi sono consapevoli che è una stagione fantastica, siamo andati oltre le aspettative di inizio campionato e stiamo vivendo un percorso importante che ci fa sognare un traguar

SERIE A - Scudetto Inter, conto alla rovescia per il derby: contro il Milan trionfo a 2,15 - Solo tre punti dividono l’Inter dalla conquista matematica dello scudetto, il ventesimo della sua storia. L’ufficialità del titolo potrebbe arrivare già lunedì prossimo nel derby contro il Milan, seco ...napolimagazine

Calcio: Fenucci "Motta lavora come se avesse contratto a lungo termine" - L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto a Radio-TV Serie A con RDS per parlare del gran momento dei rossoblu, quarti in classifica e in piena lotta per un posto in ...sport.tiscali

L'amministratore delegato rossoblù sulle continue voci di mercato: "Abbiamo la solidità per andare avanti anche con i nostri big" - L'amministratore delegato rossoblù sulle continue voci di mercato: "Abbiamo la solidità per andare avanti anche con i nostri big" ...gazzetta