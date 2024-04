Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati | marcatori e verdetti delle partite tra il 12 e il 13 aprile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il Cus Ancona affronterà l’MSG Rieti ai play-off di B, beffa per il Cerreto d’Esi che retrocede in C1. Sarà il Tre Torri Sarnano l’avversario dello Jesi in finale play-off, Montemarciano retrocesso in C2. Dinamis Falconara e Nuova Ottrano vincono gli spareggi retrocessione e si qualificano per i play-out diC2. Acli Mantovani e Real Fabriano passano ai Quarti di finale play-off, si infrange il sogno della Polisportiva Victoria VALLESINA, 152024 – Tante gioie, ma anche tante delusioni sono arrivate per le nostre squadre nel weekend di futsal tra venerdì 12 e sabato 13traB, C1 e C2. Oltre alle promozioni di Audax Sant’Angelo e Chiaravalle, infatti, hanno dovuto salutare le rispettive categorie Cerreto d’Esi, Montemarciano, Candia Baraccola Aspio e Polisportiva Uroboro. Nei play-off di ...