Calcio a 5 Il Chiaravalle vince lo spareggio promozione e vola in Serie C1

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il gol di Viola allo scadere regala il successo alla squadra di Cecchini contro gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo, che avevano rimontato dal 2-0 al 2-2, 14 aprile 2024 – IlFutsalloper il primo posto diC2 e torna in C1 dopo 12 anni. Venerdì scorso, 12 aprile, la squadra di Francesco Cecchini ha battuto 3-2 gli Amici del Centro Sportivo sul neutro del PalaSavelli di Porto San Giorgio, nella gara che ha deciso la squadra promossa nel massimo campionato regionale dal girone A. I violanero avevano chiuso il primo tempo sul 2-0, con i gol di Caimmi e Viola. Nella ripresa la formazione di Mondolfo aveva rimontato sul 2-2, con Garbatini e Fuligni, ma in pieno recupero di secondo tempo ancora Viola, servito da Caimmi, deposita in rete la palla della ...