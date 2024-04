Cagliari vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I sardi puntano al colpo grosso per ipotecare la salvezza, mentre i bianconeri devono blindare il più velocemente possibile la qualificazione in Champions League.vssi giocherà venerdì 19 aprile 2024 alle ore 20.45 presso l’Unipol DomusVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Morale alle stelle per i sardi, avendo ottenuto cinque punti nelle ultime tre partite, tra cui una vittoria contro l’Atalanta e un pareggio contro l’Inter capolista. La squadra di Ranieri hanno un vantaggio di cinque punti sulla zona retrocessione, e quindi possono stare relativamente tranquilli Non altrettanto si può dire per i bianconeri che hanno conquistato sei punti nelle ultime cinque partite, che hanno rallentato ...