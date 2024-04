Cadaveri mutilati | lo scandalo del cimitero di Roma Il parente di un defunto | «Non capii perché dovevo pagare Ma distrutto dal dolore mi fidai»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si può decidere di spostare un cadavere dal loculo all’ossario quando la decomposizione ha compiuto i suoi effetti, vale a dire quando di un corpo sono rimaste solo le ossa. Chi valuta il ricorso alla cosiddetta «estumulazione» lo fa generalmente per permettere a due congiunti di essere sepolti insieme. Per eseguire la procedura devono passare almeno 20 anni, ma prima che scada il periodo di affitto del loculo ne passano solitamente 30. Nelno di Prima Porta, tuttavia, il procedimento sarebbe avvenuto con anticipo e in modo abusivo, grazie al legame fra alcuni dipendenti Ama e i gestori delle agenzie di pompe funebri. Sono accusati di truffa e vilipendio di cadavere: avrebbero mutilato i corpi in maniera brutale, spezzando le loro articolazioni e chiedendo indebitamente soldi ai familiari dei defunti. «Lì per lì non...