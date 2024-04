Cadaveri mutilati al cimitero di Prima Porta | i famigliari | “Ci hanno chiesto soldi | ci siamo fidati”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel processo per vilipendio di cadavere e truffa suismembrati aldi, con 16 imputati tra operatori Ama e responsabili di pompe funebri, oggi in Aula sono stati ascoltati alcuni testimoni.

Messico, trovati sette Cadaveri abbandonati in auto: erano decapitati e orrendamente mutilati - In Messico la polizia ha scoperto sette Cadaveri, cinque dei quali decapitati e un altro completamente smembrato, in un'auto lasciata in mezzo al traffico su una superstrada nelle vicinanze di Puebla.

