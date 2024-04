(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – Le auto elettriche sono le protagoniste della rivoluzione energetica che sta attraversando il mondo dell’automotive. Un boccone duro da digerire per l’pa, così se Luca De Meo afferma che le auto elettriche cinesi sono una generazione avanti rispetto a quelle prodotte nel Vecchio Continente, c’è chi analizza anche altri aspetti, per certi versi sospetti

BYD: il governo di Pechino investe oltre 3 miliardi di euro - Secondo un recente studio del Kiel Institute, la BYD, azienda cinese specializzata nella produzione di EV, realtà che nel corso dello scorso anno ha superato persino Tesla in quanto a unità vendute in ...adnkronos

BYD: accusata di finanziamenti illeciti per il sabotaggio della concorrenza - L'intera industria automobilistica cinese è al centro del ciclone in questi giorni. L'Unione Europea sta eseguendo controlli per presunti finanziamenti illec ...tecnoandroid